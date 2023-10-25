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В Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям

В Краснодаре учителя нашли пропавшую без вести 12-летнюю девочку

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Pixabay

В Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По информации ведомства, школьные учителя заметили девочку на улице Валерия Гассия. Педагоги привели ребенка в полицию.

Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Школьница дает сотрудникам правоохранительных органов пояснения касаемо своего исчезновения.

Девочку объявили пропавшей без вести 24 октября. Ребенок самостоятельно вышел из школы, но домой не явился. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

До этого в Тюмени нашли двух сестер четырех и девяти лет, которые вышли из дома и пропали. К поискам привлекли добровольцев, полицию и кинологов.

Ранее трехлетнего ребенка нашли ночью на улице в Благовещенске.

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