В Москве приехавший в отпуск со службы мужчина пропал и нашелся в Армении

Мобилизованный мужчина ушел в отпуск со службы, после чего уехал в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сентябре прошлого года 24-летний россиянин был мобилизован. Две недели назад он вернулся в Москву.

Спустя неделю отпуска он сообщил родителям, что отправляется к друзьям. После этого мужчина взял 300 тысяч рублей наличными, загранпаспорт и оставил дома военный билет.

Позже от полиции родители узнали, что их сын купил билет на поезд в Минск. В столице Белоруссии он срочными рейсом улетел в Ереван. Общался ли россиянин с родителями после произошедшего, не уточняется.

Ранее на Сахалине военный остался в отпуске на неделю и получил четыре года лишения свободы.