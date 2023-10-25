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В Москве приехавший в отпуск со службы мужчина пропал и нашелся в Армении

Москвич приехал в отпуск со службы и улетел в Ереван

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Depositphotos

Мобилизованный мужчина ушел в отпуск со службы, после чего уехал в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сентябре прошлого года 24-летний россиянин был мобилизован. Две недели назад он вернулся в Москву.

Спустя неделю отпуска он сообщил родителям, что отправляется к друзьям. После этого мужчина взял 300 тысяч рублей наличными, загранпаспорт и оставил дома военный билет.

Позже от полиции родители узнали, что их сын купил билет на поезд в Минск. В столице Белоруссии он срочными рейсом улетел в Ереван. Общался ли россиянин с родителями после произошедшего, не уточняется.

Ранее на Сахалине военный остался в отпуске на неделю и получил четыре года лишения свободы.

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