Задержавший грабителя у Щелково мужчина поделился подробностями произошедшего

В Подмосковье мужчина, который не позволил грабителю украсть у ребенка телефон, рассказал, как это произошло. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам пенсионера, он обратил внимание на ситуацию в тот момент, когда мальчик начал громко кричать.

«Я же не буду здравствуйте и до свидания с ним, я сразу среагировал как бывший охранник», — поделился россиянин.

Как сообщает управление МВД по региону, мужчину наградят, так как он «оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника».

Инцидент произошел в Щелково. Пожилой мужчина ремонтировал свою машину, когда у ребенка рядом украли телефон. В этот момент москвич ударил грабителя ногой, повалил на землю и схватил. Позже подбежала прохожая, отобрала у задержанного телефон и отдала школьнику.

Ранее в Петербурге мужчина проломил пол и вынес из жилья более 200 тысяч рублей.