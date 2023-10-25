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«Коленную чашечку не восстановить»: женщина, которую зажало лифтом, перенесла три операции

Жительница Нижнего Тагила, пострадавшая при посадке в лифт, не может двигаться

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Подруга женщины, пострадавшей в лифте многоэтажки в Нижнем Тагиле, рассказала о ее состоянии, пишет kp.ru.

21 октября 26-летняя Екатерина Булыгина возвращалась домой с прогулки вместе с четырехмесячным сыном. Она успела завезти коляску с ребенком в кабину, и та начала двигаться. В результате ноги женщины буквально «зажевало», врачи диагностировали у нее переломы и разрывы связок.

«В новостях сказали, что она на костылях ходит. Она не то, что на костылях не ходит, она попу поднять не может. Все произошло очень быстро, Катя даже не поняла. Одну коленную чашечку не восстановить, всего провели три операции», — пояснила приятельница потерпевшей.

Как стало известно 24 октября, СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По версии следствия, женщина оказалась зажата сначала дверьми кабины, а затем между полом кабины лифта и межэтажным перекрытием 1-го и 2-го этажей.

«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы свидетелей, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся, в частности, технического состояния и обслуживания лифта,» — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте на 21-й этаж.

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