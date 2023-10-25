Диетолог рассказал, как правильно организовать ужин при похудении

Людям, которые хотят похудеть, не стоит есть мясные продукты на ночь, рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Любой переизбыток насыщенных жирных кислот, которых слишком много в мясе и мясных субпродуктах, чреват проблемами с сердцем, сосудами, возникновением диабета и ожирения. Замените мясные продукты растительными белками — подойдут бобовые, цельнозерновые, растительное мясо, растительное молоко», — посоветовал эксперт.

Кроме того, диетолог посоветовал исключить из вечернего рациона сладкие продукты. К ним, в том числе, относятся сладкие соки или газированные напитки. В качестве альтернативы можно съесть немного фруктов или сухофруктов, предложил специалист. Не стоит есть на ужин и молочные продукты, потому что в них содержится большое количество природных трансжиров. Вместо них Кабанов рекомендует есть небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом.

«Вы получите необходимый заряд энергии, но без лишних килограммов и вреда для здоровья», — заключил он.

Диетолог Людмила Микитюк до этого говорила, что питание напрямую влияет на качество сна. Она советовала ужинать не позднее 20:30 или за три часа до сна.

Ранее диетолог назвала продукт, способный победить стресс.