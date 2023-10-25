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Жительницу Югры задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Югры задержали из-за агитации проукраинской организации

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Региональное управление ФСБ по Тюменской области задержало жительницу Югры по подозрению в госизмене в связи с распространением агитации «проукраинской террористической организации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций», — уточнили в ФСБ.

Известно, что фигурантке расследования предъявлено обвинение по статье о причастности к государственной измене.

Максимальное наказание по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент россиянка заключена под стражу, следственные действия в отношении нее продолжаются.

До этого в Москве суд приговорил военнослужащего к 12,5 годам заключения за госизмену.

Ранее ФСБ задержала жителя Орла за совершение диверсий по заданию СБ Украины.

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