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Россиянке грозит семь лет заключения за истязание троих детей

В Омске женщину обвинили в истязании троих детей

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Shutterstock

В Омске перед судом предстанет 57-летняя женщина, которую обвиняют в истязании несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2020-го по сентябрь 2022 года россиянка жестоко обращалась с тремя детьми. Ее подопечным было от 9 до 14 лет. Женщина не раз избивала младших членов семьи. Если дети не слушались, фигурантка наносила им травмы и оскорбляла.

Когда об этом стало известно, в отношении россиянки возбудили уголовное дело. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы. В ходе расследования пострадавших направили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщается в публикации.

На данный момент расследование завершено, дело передают в суд.

Ранее в Уфе задержали мать, которая морила голодом детей и отказывалась их лечить.

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