Изобретен способ повысить точность медицинских диагнозов с помощью коллективного разума

Зарубежные ученые придумали, как повысить точность медицинских диагнозов с использованием коллективного разума. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По данным исследователей, в США из-за медицинских ошибок, которых можно было избежать, каждый год регистрируют около 250 тысяч летальных исходов. При этом многие из этих ошибок происходят на этапе постановки диагноза пациенту врачом.

Для снижения числа неверно идентифицированных заболеваний исследователи построили структурированный набор данных, основанный на выборке реальных медицинских случаев, каждый из которых проанализировали минимум десять врачей. После этого они проверили, соответствуют ли набравшие большинство баллов в коллективном рейтинге диагнозы реальным.

В результате выяснилось, что вероятность наличия верного диагноза в топ три коллективного рейтинга возрастает с 46% при одиночной до 76% при диагностике десятью специалистами. При этом чем больше группа врачей, проводящих диагностику, тем выше в рейтинге верный диагноз.

Ранее врачи разработали способ диагностики рака кожи в домашних условиях.