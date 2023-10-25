Мужчина в маске клоуна приставал к детям на детской площадке и был задержан

На юго-западе Англии мужчину в маске клоуна арестовали за домогательства к детям. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 24 октября в игровой зоне парка в городе Кредитон. Местные жители заметили там мужчину в возрасте около 40 лет в клоунской маске, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся информации, он нарушил половую неприкосновенность ребенка, дотрагиваясь до его интимных мест, а также пугал остальных детей, приближаясь к ним на расстояние ближе допустимого.

В итоге подозреваемого задержали и поместили под стражу. Полиция ищет свидетелей инцидента.

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