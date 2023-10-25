Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина в маске клоуна приставал к детям на детской площадке и был задержан

Мужчина в маске клоуна домогался ребенка на детской площадке в Англии

close
100%
Jens Buttner/Global Look Press

На юго-западе Англии мужчину в маске клоуна арестовали за домогательства к детям. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 24 октября в игровой зоне парка в городе Кредитон. Местные жители заметили там мужчину в возрасте около 40 лет в клоунской маске, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся информации, он нарушил половую неприкосновенность ребенка, дотрагиваясь до его интимных мест, а также пугал остальных детей, приближаясь к ним на расстояние ближе допустимого.

В итоге подозреваемого задержали и поместили под стражу. Полиция ищет свидетелей инцидента.

Ранее выдававший себя за модельного агента мужчина совратил 45 детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий