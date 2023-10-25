Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Тюменью поймали работавшую на Украину женщину

В Тюменской области ФСБ поймала женщину, работавшую на Украину

close
100%
РИА «Новости»

В Тюменской области ФСБ поймала работавшую на Украину женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным агентства, женщина является уроженкой Украины. Она распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия.

Женщине выдвинули обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять детали и обстоятельства деятельности арестованной.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморья за передачу Украине данных о военных объектах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий