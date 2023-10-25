Под Тюменью поймали работавшую на Украину женщину

В Тюменской области ФСБ поймала работавшую на Украину женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным агентства, женщина является уроженкой Украины. Она распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия.

Женщине выдвинули обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять детали и обстоятельства деятельности арестованной.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморья за передачу Украине данных о военных объектах.