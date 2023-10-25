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В США в результате ДТП на трассу высыпались сотни арбузов

UPI: в Техасе сотни арбузов высыпались на трасу и парализовали движение транспорта

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В США на трассу высыпались сотни арбузов в результате аварии, пишет издание UPI. Водитель фуры, перевозивший ягоды, не справился с управлением.

Как пишут СМИ, около четырех часов утра водитель фуры потерял управление и въехал в столб, стоящий вдоль трассы в Техасе. В результате ДТП сотни арбузов, лежавшие в прицепе, высыпались на шоссе и парализовали движение транспорта.

Прибывшие на место инцидента полицейские оцепили территорию, а дорожники начали ремонтно-восстановительные работы, на которые ушло около шести часов. Ситуацию усложняло и то, что помимо арбузов на дорогу вылилось топливо из бака разбитой фуры.

Сам водитель пока не прокомментировал, что стало причиной аварии.

Ранее в Германии на трассе перевернулся грузовик с пивом. Водитель грузовика был госпитализирован, он получил легкие травмы.

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