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На Урале уволят подполковника полиции, укусившую инспектора ДПС за палец

В Екатеринбурге уволят сотрудницу полиции, укусившую инспектора ДПС за палец

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Екатеринбурге уволят сотрудницу полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения укусила инспектора ДПС за палец. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел в начале октября. Подполковник в нетрезвом состоянии возвращалась домой на такси, но по пути автомобиль остановил сотрудник ДПС и попросил водителя стать понятым. Пассажирке это не понравилось и она начала оскорблять таксиста, а потом ударила его по голове. Попытавшегося пресечь рукоприкладство инспектора она также оскорбила и укусила за палец — все это зафиксировали нагрудные видеокамеры полицейского.

После произошедшего была проведена служебная проверка. По ее результатам подполковника решили уволить.

Ранее юноша, которого не пустили в ночной клуб, укусил полицейского за половой орган.

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