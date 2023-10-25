На Урале уволят подполковника полиции, укусившую инспектора ДПС за палец

В Екатеринбурге уволят сотрудницу полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения укусила инспектора ДПС за палец. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел в начале октября. Подполковник в нетрезвом состоянии возвращалась домой на такси, но по пути автомобиль остановил сотрудник ДПС и попросил водителя стать понятым. Пассажирке это не понравилось и она начала оскорблять таксиста, а потом ударила его по голове. Попытавшегося пресечь рукоприкладство инспектора она также оскорбила и укусила за палец — все это зафиксировали нагрудные видеокамеры полицейского.

После произошедшего была проведена служебная проверка. По ее результатам подполковника решили уволить.

Ранее юноша, которого не пустили в ночной клуб, укусил полицейского за половой орган.