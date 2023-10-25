Начался дистанционный этап всероссийского семейного конкурса

В среду, 25 октября, начался дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Об этом заявили в пресс-службе всероссийского семейного конкурса на официальном сайте.

Для участия в мероприятии конкурсантам в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф доступны первые задания для выполнения.

Как уточняется, сама регистрация на конкурс продолжится до 4 ноября нынешнего года.

С момента старта конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие направили больше 70 тысяч семей из всех российских субъектов. Всего это более 400 тыс. человек.

До этого стало известно, что к семейному конкурсу Росмолодежи присоединились россияне из 38 стран. Наибольшую активность демонстрировали жители Центрального (их 28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы.

Ранее организаторы конкурса «Это у нас семейное» выявили главные ценности россиян.