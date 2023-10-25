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В России хотят запретить использовать англицизмы в СМИ, торговле и рекламе

Депутат Ямпольская: нужно запретить использовать англицизмы в СМИ и торговле

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

Депутаты разработали законопроект, которым хотят ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе, в рекламе, торговле, при выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в СМИ и градостроительной деятельности. Об этом «Парламентской газете» рассказала автор документа, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, данная инициатива направлена на защиту родного языка. Согласно новому проекту закона, информацию в общедоступных местах, в том числе, на вывесках, указателях, внешних поверхностях, информационных табличках и знаках можно будет размещать только на государственном языке. Кроме того, на русском языке до потребителей должны будут доносить информацию о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, акциях и не только.

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open, и тому подобных», — пояснила Ямпольская.

Продающие тексты в рекламе на русском языке и на других языках должны быть идентичными по содержанию, а также равнозначными по размещению и техническому оформлению. Исключение составят фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Помимо этого, новые правила могут затронуть телевидение и радио. Информационные программы на общедоступных и государственных телеканалах и радио и освещение деятельности государственной власти должны будут вестись только на русском языке, языках республик и иных языках народов, которые проживают в российских регионах.

«Борьба с излишней англоманией, чрезмерной латинизацией среды — часть борьбы с дурновкусием. Зависимость от англицизмов, готовность служить «инговым» окончаниям в чужом языке выглядит плебейством», — считает Ямпольская.

Председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев до этого говорил, что в России хотят скорректировать основы государственной политики в сфере образования и уточнить принцип гуманистического характера образования на основе российских духовно-нравственных ценностей, а не «чужеродных шаблонов и заимствований».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.

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