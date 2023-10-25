В Госдуме поддержали проект о повышении «военных пенсий» в 2024 году

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, которым предлагается повысить так называемые военные пенсии с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Документ предлагает не применять до 2025 года норму закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента.

В расчете военных пенсий с 1 января 2024 года предлагается учитывать 85,47% денежного довольствия служащих, а с 1 октября 2024 года — 89,32%.

Депутаты могут рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 31 октября.

Как заявлял 25 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, реальный размер военной пенсии может быть увеличен на 4,5%. По его словам, это затронет 2,7 млн россиян.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».