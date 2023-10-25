Турчак предложил новые меры поддержки участников СВО

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах работы группы по вопросам СВО, а также представил новые предложения по поддержке участников спецоперации, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«За первые месяцы осени направили в правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи к месту погребения военнослужащего (ежегодно)», – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идет внедрение единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа.

Также Андрей Турчак доложил президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

«Среди них – предоставлять право членам семей участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время», — сообщил Турчак.

Также Турчак предложил усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется) и включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.