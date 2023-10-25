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Турчак предложил новые меры поддержки участников СВО

Андрей Турчак представил Путину предложения по мерам поддержки участников СВО

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Пресс-служба «Единой России»

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах работы группы по вопросам СВО, а также представил новые предложения по поддержке участников спецоперации, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«За первые месяцы осени направили в правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи к месту погребения военнослужащего (ежегодно)», – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идет внедрение единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа.

Также Андрей Турчак доложил президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

«Среди них – предоставлять право членам семей участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время», — сообщил Турчак.

Также Турчак предложил усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется) и включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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