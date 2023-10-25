В России поддержали создание базы недобросовестных поставщиков

С созданием в России базы недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции компании станут совершать меньше нарушений, считает глава организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов. Такую публичную базу в беседе с телеканалом «360» он назвал «фактором профилактики».

Сообщалось, что вопрос создания базы Минпромторг сейчас прорабатывает с другими ведомствами. В черный список планируется внести организации, имеющие административные наказания и обвинения по уголовным делам.

«В условиях моратория на проверки, когда даже за серьезные нарушения, связанные в том числе с фальсификацией пищевой продукции и прочее, компании не получают штрафов и не несут никакого административного наказания, создание такой публичной базы позволяет выступать фактором профилактики», — уверен Павлов.

Роль такой базы будет важна, в числе прочего, при госзакупках, считает специалист. Недобросовестные производители, включенные в список, столкнутся с проблемами, что замотивирует их впредь не совершать нарушений, считает глава ОПИ.

В Госдуме также призвали усилить контроль за недобросовестными фермерами, поставляющими в магазины фальсификат. За продажу такой продукции предусмотрена административная и уголовная ответственность.