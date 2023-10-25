Трое москвичей сожгли флаг Израиля «в поддержку своего народа» и были арестованы

Трое жителей Москвы попали за решетку на 15 суток за сожжение флага Израиля на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По имеющимся данным, сожжение символики страны прошло еще 15 октября на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Один из попавших на видео мужчин держал флаги Палестины и Азербайджана и топтал флаг Израиля, лежащий на земле, а второй выливал на ткань горючую жидкость и поджигал ее.

Акт надругательства над флагом молодые люди назвали «флешмобом по сжиганию яхудского флага в поддержку Палестины от азербайджанского народа».

На видео, распространившееся по исламским сообществам, обратили внимание в центре «Э». Через несколько дней всех участников флешмоба нашли и задержали. Фигурантами дела об административном правонарушении оказались граждане России с азербайджанскими корнями, а также уроженец дагестанского Буйнакска, которые в последнее время проживали в Москве.

Задержанные признались в содеянном, пояснив, что таким образом они решили выразить «поддержку своему народу», и отправились за решетку. За возбуждение межнациональной вражды их арестовали на 15 суток.

Ранее в Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах.