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Трое москвичей сожгли флаг Израиля «в поддержку своего народа» и были арестованы

В Москве молодые люди осквернили флаг Израиля на камеру и были арестованы

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«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Трое жителей Москвы попали за решетку на 15 суток за сожжение флага Израиля на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По имеющимся данным, сожжение символики страны прошло еще 15 октября на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Один из попавших на видео мужчин держал флаги Палестины и Азербайджана и топтал флаг Израиля, лежащий на земле, а второй выливал на ткань горючую жидкость и поджигал ее.

Акт надругательства над флагом молодые люди назвали «флешмобом по сжиганию яхудского флага в поддержку Палестины от азербайджанского народа».

На видео, распространившееся по исламским сообществам, обратили внимание в центре «Э». Через несколько дней всех участников флешмоба нашли и задержали. Фигурантами дела об административном правонарушении оказались граждане России с азербайджанскими корнями, а также уроженец дагестанского Буйнакска, которые в последнее время проживали в Москве.

Задержанные признались в содеянном, пояснив, что таким образом они решили выразить «поддержку своему народу», и отправились за решетку. За возбуждение межнациональной вражды их арестовали на 15 суток.

Ранее в Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах.

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