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Названы самые продуктивные города России

Самыми продуктивными городами России стали Екатеринбург и Пермь

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Shutterstock

В Екатеринбурге и Перми больше всего жителей, начинающих свое утро продуктивно. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». Всего было опрошено свыше 10 тысяч респондентов. 49% из них заявили, что с легкостью приступают к работе с утра.

«Согласно данным опроса, 20% не могут начать новый день беспрепятственно, а 32% респондентов не всегда удается легко приступить к работе в утреннее время. Важно помнить, что темп каждого сотрудника индивидуален и нужно проявлять гибкость», — отметил управляющий директор сервиса Артем Кумпель.

Согласно данным исследования, самыми продуктивными являются жители Екатеринбурга (55%) и Перми (55%), а также Омска (53%) и Волгограда (53%). При этом тяжелее всего утром набрать рабочий темп гражданам из Челябинска (29%), Нижнего Новгорода (24%) и Санкт-Петербурга (24%).

В начале октября исследование «Авито Работы» показало, что средние предлагаемые зарплаты в России в 2023 году выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Среди всех сфер деятельности лидером по количеству новых рабочих мест стала сфера управления персоналом, а в целом в третьем квартале 2023 года число вакансий выросло вдвое по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года.

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