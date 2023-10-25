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Стало известно число россиян, которые будут вывезены из сектора Газа

Дипмиссия в Палестине: эвакуацию из сектора Газа ожидают более 500 россиян

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Fatima Shbair/AP

Число россиян, внесенных в списки на вывоз из Газы, превысило 500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую миссию России в Палестине.

«В списках более 900 человек, более 500 из них россияне», — сообщили дипломаты.

В списках на эвакуацию, кроме граждан России, также находятся граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Соответствующее заявление он сделал на открытых дебатах в Совете Безопасности Организации объединенных наций.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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