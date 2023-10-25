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Черепаха сбежала из дома и за 3 года проползла 8 километров

UPI: сбежавшую 3 года назад черепаху нашли в 8 километрах от дома

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Florida's Wildest Animal Rescue/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США спустя три года нашли сбежавшую из дома черепаху, пишет издание UPI. За это время питомица проползла около восьми километров.

Как пишут СМИ, черепаху в приют для бездомных животных привезли полицейские — они нашли ее во время патрулирования улиц города. Сотрудники питомника опубликовали в соцсетях объявление с фотографией земноводного и попросили хозяев откликнуться.

Вскоре хозяева черепахи дали о себе знать. Выяснилось, что питомица сбежала из дома в 2020 году. Ее владельцы организовали самостоятельные поиски, которые не принесли результата.

«Она была найдена в восьми километрах от того места, где сбежала», — рассказали в приюте.

После того, как черепаху передали владельцам, специалисты посоветовали им отнести ее к ветеринару.

«Она немного в плохом состоянии из-за того, что провела здесь столько холодных зим без отопления», — говорится в заявлении.

Ранее в США кот вернулся домой спустя 12 лет после пропажи.

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