С запуском МЦД-3 — третьей линии Московских центральных диаметров пассажиропоток в экспрессах Ленинградского направления снизился на 9%. Это связано с тем, что пассажиры стали больше пользоваться наземным метро и перешли на D3. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По словам главы Дептранса, у пассажиров меняется восприятие электричек. Теперь это современный, быстрый и удобный городской транспорт. Поезда ходят каждые 5-7 минут в часы пик без дневных перерывов, а смотреть в расписание больше не нужно.

Ликсутов отметил, что пользоваться МЦД выгодно: поездки можно оплачивать по привычной «Тройке», а пересадки на метро, МЦК и между диаметрами бесплатные. Стоимость проезда с запуском D3 снизилась до 3,5 раз.

«Все больше людей выбирают наземное метро для своих ежедневных поездок, мы видим рост числа пассажиров на диаметрах каждый день. При этом мы также фиксируем снижение нагрузки на автодорогах и метро, а еще — на экспрессах. До 9% пассажиров пришли на D3 с маршрутов экспрессов, в том числе, Ленинградского направления», — заявил Ликсутов.

Он также добавил, что Дептранс продолжит делать транспорт удобнее и доступнее для жителей столичной агломерации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, к запуску D3 расписание на ж/д поменялось, но количество экспрессов не изменилось. У пассажиров теперь есть выбор транспорта, маршрутов и стоимости поездки.

Пассажирам доступны беспересадочные маршруты, например, из Зеленограда до Авиамоторной, от Люберец до Останкино.

Напомним, МЦД-3, соединивший Зеленоград с подмосковным городом Раменское, запустили 17 августа. Сейчас на маршруте диаметра 38 станций, еще 3 московских городских вокзала откроются позже: Митьково, Рижская и Малино.