Высокопоставленного полицейского поймали на взятке в Башкирии

Заместителя начальника ОМВД РФ по Мелеузовскому району Башкирии заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие считает, что 49-летний замначальника с 2014 по 2018 год получал денежные вознаграждения от местного предпринимателя, который занимался демонтажем и реализацией недействующего трубопровода. За это время полицейский получил взяток на общую сумму 2,3 млн рублей.

Факт взяточничества выявили сотрудники подразделения собственной безопасности регионального МВД. По месту жительства полицейского проведены обыски, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств преступления и выявлением наличия аналогичных инцидентов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее главу района в Волгоградской области задержали по подозрению во взятке.