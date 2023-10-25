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Врач предостерег людей от чистки ушей ватными палочками

Daily Mail: врач рассказал, что ватные палочки могут навредить ушам

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Pixabay

Британский врач предостерег людей от чистки ушей ватными палочками, пишет Daily Mail. По словам специалистов, от этого больше вреда, чем пользы.

Как рассказал доктор Мартин Скарр, ушная сера играет важную роль в здоровье ушей. Она задерживает и предотвращает от попадания в ухо пыли, различной грязи и бактерий, а также защищает ушной канал от раздражения при воздействии с водой.

Как правило, излишки ушной серы удаляются при промывании уха, однако многие люди используют для чистки ватные палочки, что, по мнению Мартина, может привести к проблемам.

Ватная палочка фактически проталкивает ушную серу все глубже и глубже в ухо, что в конечном итоге затрудняет ее удаление, отмечает Скарр.

«Эти палочки не только повреждают чувствительную оболочку ушного канала, но и, что еще хуже, могут перфорировать барабанную перепонку», — предостерегает специалист.

В крайних случаях такой способ чистки может повредить чувствительные структуры за ушным проходом, что приведет к глухоте или даже к параличу лицевого нерва, добавил медик.

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