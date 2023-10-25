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В Кремле отреагировали на выводы по ЧП на Balticconnector

Песков сообщил, что обвинений в адрес России по ЧП на Balticconnector не было

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Lehtikuva/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выводы по ЧП на Balticconnector, сообщил, что обвинений в адрес РФ не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в адрес российской стороны поступали лишь «стандартные русофобские рефлексии».

«Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно», — пояснил Песков.

Как добавил Песков, следует дождаться окончательного прояснения ситуации и результатов расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать.

Во вторник, 24 октября, Центральная криминальная полиция Финляндии выяснила, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, скорее всего, виновно судно Newnew Polar Bear. Данное судно было под флагом Гонконга.

До этого власти Швеции установили связь между повреждениями кабелей и трубопровода в Балтике.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.

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