В Крыму нашли насильника, напавшего на девушку неподалеку от ее дома в Кировском районе

В Крыму поймали мужчину, причастного к изнасилованию местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Днем ранее правоохранители составили и распространили его фоторобот, объявив подозреваемого в розыск и возбудив в его отношении уголовное дело. Пострадавшая, как уточнялось, подверглась сексуальному насилию, когда находилась всего в километре от своего дома.

Виновным в насильственном преступлении оказался 53-летний житель села Яркое Поле Кировского района. Мужчина признался, что поздним вечером 23 октября напал на прохожую и надругался над ней. Перед этим безработный насильник подкараулил 25-летнюю девушку. До сих пор задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее россиянин изнасиловал и ограбил продавщицу цветочного магазина.