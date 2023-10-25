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В Крыму нашли насильника, напавшего на девушку неподалеку от ее дома в Кировском районе

Безработный житель Крыма признался в изнасиловании незнакомки и был задержан

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Крыму поймали мужчину, причастного к изнасилованию местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Днем ранее правоохранители составили и распространили его фоторобот, объявив подозреваемого в розыск и возбудив в его отношении уголовное дело. Пострадавшая, как уточнялось, подверглась сексуальному насилию, когда находилась всего в километре от своего дома.

Виновным в насильственном преступлении оказался 53-летний житель села Яркое Поле Кировского района. Мужчина признался, что поздним вечером 23 октября напал на прохожую и надругался над ней. Перед этим безработный насильник подкараулил 25-летнюю девушку. До сих пор задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее россиянин изнасиловал и ограбил продавщицу цветочного магазина.

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