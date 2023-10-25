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В Петербурге ищут мужчин, которые домогались подростков в метро

В Петербурге неизвестные приставали к школьникам в метро

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

В Петербурге неизвестные приставали к подросткам в метро. Об этом сообщает 78.ru.

Об инцидентах стало известно после того, как родители пострадавших обратились в полицию. По словам старших членов семей, первый случай произошел в поезде, когда мужчина азиатской внешности ехал от станции «Гостиный двор» до «Маяковской». Там он приставал к 16-летней девушке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй случай произошел на отрезке пути между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Неизвестный домогался 14-летнего юношу. Правоохранители ищут записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в Индии студентка обвинила пилота в домогательствах во время полета.

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