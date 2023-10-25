В Кремле заявили, что ядерный потенциал Китая не вызывает опасений

Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений в России. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правительство КНР активно наращивает объем ядерного вооружения — с 290 до 500 ядерных боеголовок с 2019 года по май 2023-го. По словам Пескова, это суверенное право страны, которая сталкивается с вызовами безопасности.

«У нас отношения продвинутого стратегического партнерства. У нас наиболее продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия», — пояснил Песков.

Он считает, что Китай предпринимает те шаги, которые считает целесообразными.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Москва не разделяет мнение Вашингтона о том, что США могут создать новый мировой порядок. Он отметил, что Кремль согласен с президентом США Джо Байденом в том, что мировой порядок нуждается в других принципах организации, свободных от попыток навязывать свою волю.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.