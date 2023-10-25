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Москвичей предупредили о мокром снеге и похолодании до 0°C

Синоптик Позднякова заявила, что мокрый снег ожидается в Москве на выходных

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0°C прогнозируются в столице на ближайших выходных, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоспециалиста, в ближайшее время в городе может сформироваться временный снежный покров.

«Наиболее интенсивные осадки будут 28 октября, 29 уже облачная погода и небольшие осадки. Температурный режим существенно не изменится, также в ночные и дневные часы около 0°C», — пояснила Позднякова.

Как добавила синоптик, москвичей ждет плотный порывистый ветер. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Водителям, не успевшим поменять летнюю резину на зимнюю, стоит воздержаться от поездок — утром 29 октября на дорогах может образоваться гололед, предупредила Позднякова.

До этого ревматолог врач-ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король связала боль в суставах на перемену погоды с атмосферным давлением.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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