В Гильдии риелторов предложили вести учет граждан, снимающих жилье посуточно

В России необходимо вести учет квартиросъемщиков, которые снимают жилье посуточно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, при текущих условиях таких граждан «очень сложно» контролировать.

«Закон дает легализацию для устранения спорных моментов для тех, кто сдает посуточно, и он должен четко определить порядок использования квартиры для посуточной аренды — должен учесть интересы всех остальных соседей таким образом, чтобы они не нарушались при посуточной сдаче квартиры в аренду», — отметил эксперт.

По его мнению, учет людей, которые снимают квартиры на несколько суток, поможет контролировать наличие или отсутствие нарушений общественного порядка в квартире.

В конце сентября сообщалось, что правительственная комиссия поддержала законопроект министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства о посуточной аренде жилья, согласно которому граждане смогут сдавать квартиры на короткие сроки, но только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества.

Ранее туристам рассказали, как обезопасить себя от мошенников при съеме посуточного жилья.