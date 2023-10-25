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В секторе Газа закончились лекарства от рака и диабета

Палестинский министр Май аль-Кейла: система здравоохранения в Газе рухнула

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Mohammed Salem/Reuters

Глава министерства здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила РИА Новости, что система здравоохранения в секторе Газа полностью рухнула.

Она сообщила, что там закончились лекарства от рака и диабета.

«В секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности. Ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения», — сказала министр.

Май аль-Кейла указала на необходимость срочной поставки топлива для восстановления работы основных медицинских учреждений Газы. Поступившую гуманитарную помощь она назвала «каплей в море».

«Нужно обеспечить безопасные коридоры для ее доставки», — добавила министр.

19 октября глава Европейской больницы Газы, доктор Юсуф Эль-Аккад сообщал, что больницы в секторе Газа испытывают острую нехватку лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов.

17 октября по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Комитет по разведке сената конгресса США исследовал разведданные об ударе и выяснил, что он был произведен боевиками, а не армией Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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