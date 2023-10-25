Эксперты объяснили рекордные продажи в России противозачаточных

В России отмечаются рекордные продажи противозачаточных таблеток. Это связано с тем, что женщины опасаются возможного ужесточения правил в сфере абортов, в том числе — продажи специализированных препаратов, считает акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Россиянки начали скупать таблетки «на всякий случай», объяснила она в беседе с НСН.

Ерофеева напомнила о словах главы Минздрава Михаила Мурашко о планах ограничить продажу препаратов для экстренного прерывания беременности. Это спровоцировало ажиотажный спрос на средства контрацепции.

В России при этом не производят таблетки для предупреждения нежелательной беременности, как и внутриматочные спирали, в этом вопросе сохраняется зависимость от Европы, добавила гинеколог. При этом, по ее словам, именно эти способы контрацепции являются самыми эффективными.

«Нам нужно развивать это направление. Чтобы снизить уровень абортов, нужно использовать эффективную контрацепцию, — убеждена Ерофеева. — У нас должна быть национальная программа, должны быть созданы такие препараты либо закуплены лицензии. Мы даже внутриматочные спирали не производим, хотя могли бы это делать».

Напомним, в июле Мурашко заявил о необходимости ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. По его мнению, их обращение должно строго контролироваться.

Многие эксперты эту инициативу не одобрили. Так, политолог Анна Федорова отметила, что у женщин должен быть «абсолютно свободный доступ к любым средствам контрацепции, в том числе к средствам экстренной контрацепции».