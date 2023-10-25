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Совфед одобрил закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Совфед РФ одобрил закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон о блокировке онлайн-ресурсов, на которых содержатся призывы к финансированию Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

Ограничить доступ предлагается к информации, которая содержит «предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или других действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает» РФ.

К распространяемой с нарушением закона информации также будут отнесены сведения о возможных способах осуществления такого финансирования. Генеральный прокурор РФ и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки сайтов с такими публикациями.

Ограничения также могут затронуть сайты религиозных организаций, на которых собираются пожертвования, если такая информация размещается с нарушением закона.

25 октября Совфед одобрил законопроект, которым предлагается отозвать подпись РФ с ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.

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