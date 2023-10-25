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Учительница пнула ребенка во время занятия физкультурой на глазах у его одноклассников

В Тюменской области учительница пнула школьника и попала на видео

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ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область/VK

В селе Ярково Тюменской области педагог пнула своего ученика. Об этом рассказал аноним в местном сообществе во «ВКонтакте».

Он указал на грубое поведение учителя МАОУ «Ярковская СОШ» по отношению к ученику во время урока физкультуры и попросил администрацию школы обратить внимание на инцидент, попавший на видео. На распространившейся в соцсетях записи видно, как преподаватель пинает ребенка, который сидит на корточках в кругу своих сверстников.

Как пишет kp.ru, администрация школы проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято решение насчет меры дисциплинарного воздействия на педагога. Также сообщается, что руководство учреждения уже извинилось перед родителями мальчика.

По данным издания, женщина, ставшая героиней видео, неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов после оскорблений в адрес учеников и рукоприкладства.

Ранее во Владивостоке учитель физкультуры напал на школьника и попытался его задушить.

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