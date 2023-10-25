Студент из Уфы назвал причины драки с чиновником на дороге

На дороге в Уфе произошла драка — студент по имени Александр заявил, что на него напал замдиректора транспортного управления Артур Абдуллин. Это произошло из-за того, что он не пропустил автомобиль чиновника, утверждает молодой человек. В беседе с телеканалом «360» он обвинил представителя администрации в нападении.

Александр утверждает, что чиновник «поджал» его машину перед перекрестком, а после того, как он остановился, напал на него. При этом он был не один.

«Я открыл окно, после чего я сразу же получил в лицо. Он меня пытался вытащить из машины», — утверждает молодой человек.

По словам студента, когда он вышел из машины, ему начали угрожать, и он вынужден был взять баллонный ключ, чтобы отбиться. После завершения драки студент поехал в больницу и снял побои, а также написал заявление в полицию.

Абдуллин с показаниями молодого человека не согласен и заявляет, что жертвой является он. Его слова подтверждает видео из соцсетей, на котором молодой человек первым набросился на мужчину с ключом. Александр утверждает, что это было уже в разгар конфликта. При этом, по его словам, у него есть свидетель — с ним в машине был друг, также снимавший происходящее на видео.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ дорожные рабочие устроили массовую драку на проезжей части.