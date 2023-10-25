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В Пермском крае сгорел дом оператора дежурной части МЧС

«КП»: дом многодетной семьи сгорел в Пермском крае

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В городе Верещагино Пермского края сгорел дом оператора дежурной части МЧС Анны Шимановской, в котором находились ее муж и их семеро детей. Об этом сообщает kp.ru.

«Не передать словами, что я испытала, когда услышала в трубке крики мужа: «Анюта, мы горим!». Я понимала, надо взять себя в руки, ведь я на работе и нужно немедленно отправлять на пожар машину. Но в голове билось одно: «Как там они? Все ли живы?» — поделилась женщина.

Пожар произошел в районе трех утра. Муж и дети не пострадали, глава семейства успел вовремя проснуться и разбудить остальных. Мужчина начал тушить возгорание до приезда пожарных. Вскоре приехали четыре пожарные машины, которых вызвала Анна, пожар потушили. Пока семья погорельцев будет жить у родственников.

«Нам предлагали уехать, но муж сказал, что останемся здесь и будем строить новый дом. Он вырос в деревне, здесь его родина. К тому же у нас тут тихо, прекрасная природа, пруд. Я могу в огороде работать, а дети спокойно и безопасно гулять на улице», — отметила жительница Пермского края.

В конце сентября сообщалось, что в селе Хутрах Республики Дагестан в крупном пожаре сгорели шесть жилых домов. В результате ЧП никто не пострадал, село с населением более 500 человек на время осталось без электричества. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Ранее сразу три автомобиля сгорели на парковке в Краснодаре.

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