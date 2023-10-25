Младенца госпитализировали в тяжелом состоянии после лекарства от бессонницы

В Ленобласти ребенок попал в больницу после того, как выпил лекарство родителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке Романовка. За день до госпитализации родители отвлеклись от младенца. В это время десятимесячный член семьи нашел таблетки от бессонницы и тревожных состояний.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось и родители вызвали скорую помощь. Медики передали ребенка в детскую областную больницу.

«Кроха госпитализирован в тяжелом состоянии с токсическим поражением мозга», — сообщается в публикации.

На данный момент врачи делают все возможное, чтобы улучшить самочувствие пациента.

Ранее под Волгоградом двухлетний мальчик отравился, выпив яд от насекомых.