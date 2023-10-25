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Врач рассказала, какие продукты разрушают сосуды

Врач Мухина: фастфуд и соленые продукты разрушают сосуды

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Depositphotos

Трансжиры, которые содержатся в фастфуде и некоторых кулинарных изделиях, являются наиболее разрушительными для сосудистой системы человека. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, этот «кулинарный жир» не перерабатывается организмом и повышает уровень плохого холестерина, оседая на стенках сосудов и создавая бляшки.

«Еще один опасный для сосудов продукт — это соль. Она снижает резистентность сосудистой стенки, приводит к гипертонической болезни, отекам. Нужно помнить, что 80% поступающей в пищу соли является скрытой, то есть которую мы не добавляем из солонки. Она приходит к нам из колбас, полуфабрикатов, консервов и чипсов. Очень много соли в оливках, соленьях», — продолжила Мухина.

Негативно на состояние сосудов также влияют сахар и сладкие продукты, отметила врач. Она пояснила, что сахар приводит к нарушению обмена веществ, диабету и разрушает сосуды.

Ученые из Университета Юты (США) в составе научного коллектива до этого объяснили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте связан с повреждениями ДНК.

Ранее стало известно, как люди старше 47 лет могут улучшить здоровье сосудов.

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