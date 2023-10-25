Россиянин разбирал трансформаторные подстанции, чтобы люди больше общались

В Канске условный срок получил мужчина, который радикальными методами боролся за живое общение и свободу от гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Красноярского края.

Недавно в городе оказались сломанными три трансформаторные подстанции, снабжающие электроэнергией множество квартир. Все они принадлежали одному предприятию, сотрудники которого заметили пропажу деталей на сумму более 45 тыс. руб. Неизвестный взламывал двери подстанций, проникал в помещения и выносил оттуда рубильники, разъединители, створки, шины и другие изделия из цветного металла.

Полицейские установили, что к кражам причастен местный житель. Их он совершал в темное время суток, вооружившись ножовкой, молотком и гаечным ключом. Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги тратил на покупку алкоголя.

Когда фигуранта задержали, он пояснил, что решился на преступление, потому что хотел, чтобы люди проводили вечера, общаясь друг с другом, а не «залипая в гаджеты». Мужчина решил, что общество страдает от нехватки «реального общения», а виной всему — легкий доступ к электроэнергии, а значит, и к телевизорам, компьютерам и мобильным телефонам.

На суде гражданина признали виновным, ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок два с половиной года с полным возмещением ущерба потерпевшей стороне.

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