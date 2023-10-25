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Мужчина ворвался в квартиру, проломил пол и вынес из жилья более 200 тысяч рублей

В Петербурге вор проломил пол, чтобы вынести из квартиры валюту

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Depositphotos

В Петербурге поймали мужчину, которого подозревают в краже денег из квартиры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборгском районе города. По версии правоохранителей, 58-летний местный житель пробрался в жилье петербуржца и более часа проделывал отверстие в полу квартиры.

После того, как мужчина добился желаемого, он похитил $1200, €85 и украшения на сумму около 230 тысяч рублей.

В результате россиянина задержали по горячим следам недалеко от места происшествия. У подозреваемого изъяли украденное и направили на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Известно, что ранее задержанный не привлекался к ответственности.

Ранее в Петербурге пассажиры избили и ограбили водителя после просьбы оплатить поездку.

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