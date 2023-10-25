Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки

Трое мужчин ворвались в квартиру ради ограбления и напали на няню с ребенком

close
100%
FrDesouche/X

Грабитель выдал себя за курьера и ворвался с сообщниками в парижскую квартиру. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 24 октября в 16-м округе Парижа. Трое мужчин проникли в квартиру, где находились восьмимесячная девочка и ее 36-летняя няня. Женщина ждала доставку и открыла мужчине, одетому в жилетку курьера. Няня поняла, что ей грозит опасность, и попыталась закрыть дверь, но силы оказались неравны. Грабители стали избивать потерпевшую и попали на видео, так как в прихожей была установлена камера.

Один из нападавших удерживал жертву, пока двое его сообщников обходили квартиру в поисках ценностей. Злоумышленник не давал подняться сопротивляющейся женщине, а затем начал душить ее. Затем его подельник стал угрожать ей пистолетом, удерживая за голову.

В итоге мужчины забрали понравившиеся вещи и скрылись в неизвестном направлении. Прибывших по сигналу тревоги полицейских встретил 32-летний хозяин квартиры, приехавший вскоре после ухода преступников. Пострадавшая няня была доставлена в больницу с повреждениями лица и признаками удушения, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ребенок не пострадал.

По предварительным данным, преступники уехали на автомобиле, который был припаркован неподалеку от дома. Ведется расследование

Ранее пятеро молодых людей с пистолетом ограбили квартиру и напали на 81-летнюю хозяйку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий