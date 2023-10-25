Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главу района в Волгоградской области задержали по подозрению во взятке

Shot: главу муниципального района в Волгоградской области Шельменкова задержали

close
100%
Shutterstock

Главу Городищенского муниципального района Волгоградской области Виталия Шельменкова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, Шельменкова обвинили в том, что он брал взятки у своего заместителя — Евгения Суркова. Взамен глава района позволял транспорту местного «Комбината благоустройства» выходить на работу без предварительного осмотра. Всего Шельменков получил за свое содействие 108 тысяч рублей.

Шельменкову предъявили обвинение по статье «Получение взятки». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Его дом обыскали. Полиция изъяла документы, которые могут помочь расследованию.

А Евгению Суркову предъявили обвинение в даче взятки должностному лицо. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

До этого Басманный суд в Москве заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий