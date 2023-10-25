Главу района в Волгоградской области задержали по подозрению во взятке

Главу Городищенского муниципального района Волгоградской области Виталия Шельменкова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, Шельменкова обвинили в том, что он брал взятки у своего заместителя — Евгения Суркова. Взамен глава района позволял транспорту местного «Комбината благоустройства» выходить на работу без предварительного осмотра. Всего Шельменков получил за свое содействие 108 тысяч рублей.

Шельменкову предъявили обвинение по статье «Получение взятки». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Его дом обыскали. Полиция изъяла документы, которые могут помочь расследованию.

А Евгению Суркову предъявили обвинение в даче взятки должностному лицо. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

До этого Басманный суд в Москве заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.