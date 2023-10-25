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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Роструд сообщил, что россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре

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Depositphotos

Сокращенная рабочая неделя ожидается в РФ в начале ноября, выходной в связи с празднованием Дня народного единства перенесут на 6 ноября. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Федеральной службы по труду и занятости.

«Ежегодно в начале ноября наша страна празднует государственный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году праздник приходится на субботу», — пояснили в пресс-службе Роструда.

Соотечественникам напомнили, что из-за переноса праздника выходным станет понедельник, 6 ноября.

При этом продолжительность рабочего дня 3 ноября будет сокращена на один час, потому что этот день станет предпраздничным.

Летом российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2024 году. Новогодние каникулы в будущем году продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января.

Ранее россиянам добавили два выходных на Первомай.

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