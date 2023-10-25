В российском регионе эвакуировали школу из-за взорвавшегося вейпа

В Томске ученик принес в школу вейп, который взорвался у него в рюкзаке. Об этом сообщает «Регион-70 Томск».

Инцидент произошел в школе №19. В личных вещах подростка взорвался аккумулятор от электронной сигареты. После хлопка педагоги следовали по инструкции. Они вызвали Росгвардию, затем эвакуировали всех учащихся из здания. Приехавшие на место происшествия правоохранители прошли в здание и проверили помещения.

«После проверки образовательный процесс был возобновлен», — сообщается в публикации.

В результате никто не пострадал. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге подросток 12 раз выстрелил в сверстника из-за дорогого вейпа.