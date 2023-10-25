Эксперт оценил, ждет ли Россию демографический апокалипсис

В 2023 году рождаемость в России будет минимальной за последние 20 с лишним лет, и в ближайшие годы падение продолжится, однако никакого демографического апокалипсиса в России нет. Об этом kp.ru рассказал демограф Владимир Тимаков.

Он уточнил, что схожее падение наблюдается в странах Западной Европы, Восточной Азии, а также в Китае. При этом, по его словам, в 2024 году рождаемость в России будет ниже, чем «в провальные 1943 и 1999 годы».

«Но в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что на рождаемость влияют два фактора: количественный и качественный. Количественный зависит от того, сколько у нас потенциальных мам, а качественный — сколько детей одна среднестатистическая мама рожает. Так вот, сегодня мы на историческом минимуме по количеству потенциальных родителей. Их сейчас как минимум на треть меньше, чем было в 90-е», — пояснил демограф.

Лучшей мерой поддержки рождаемости в России демографы называют выплату материнского капитала. Однако, по мнению Тимакова, основную поддержку в этом плане нужно оказывать не за рождение первого ребенка, а за появление второго и третьего. Он добавил, что рождаемость в стране можно увеличить на 20-25%, если «правильно выстроить демографическую политику».

В конце августа вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по национальным проектам доложила президенту Владимиру Путину, что в первом полугодии уровень рождаемости в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,3%.

Ранее демограф спрогнозировал России «вторичное эхо» маткапитала и рост рождаемости.