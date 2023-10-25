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Более 10 человек госпитализировали после аварии с автобусом в Челябинске

В Челябинске 12 человек пострадали в аварии с участием автобуса

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ЧП | ДТП Челябинск/VK

В Челябинске автобус с пассажирами влетел в столб. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на мосту, который располагается недалеко от железнодорожного вокзала. Сначала транспортное средство столкнулось с автомобилем марки Peugeot, после чего врезалось в электроопору. Во время аварии переднюю часть автобуса смяло.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и шесть бригад скорой помощи. Всего пострадали 12 человек. Из них 11 россиян направили в больницу с травмами различной степени тяжести, один пострадавший от госпитализации отказался.

На данный момент обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее в Турции около 40 человек получили травмы в ДТП с автобусом.

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