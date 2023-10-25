Врач назвала самые полезные виды муки

В привычной пшеничной муке практически нет никаких питательных веществ, необходимых организму. О том, какими полезными видами можно ее заменить, «Москве 24» рассказала врач-диетолог Антонина Саволюк.

Так, прежде всего можно использовать гречневую муку, в которой содержится рутин, способный снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также гречневая мука содержит цинк, магний, калий, железо, витамины группы В и Е, антиоксиданты и растительный белок», — перечислила специалист.

По ее словам, полезной, несмотря на высокую калорийность, является и кукурузная мука. Она содержит бета-каротин, антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, которые участвуют во многих процессах, протекающих в организме. Однако ее диетолог советует употреблять дозированно.

В овсяной муке содержится большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина, а также витамины группы В, витамин Е, кальций, калий и фосфор.

Еще одна альтернатива — цельнозерновая пшеничная мука, в которой содержатся пищевые волокна, кальций, магний, калий и железо.

«В ней много белка и аминокислот, она богата витамином В, который отвечает за деятельность нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей», — отметила Саволюк.

В качестве последнего варианта врач назвала амарантовую муку. Из амаранта можно получить растительный белок, витамины А, D, Е, В, а также кальций, магний и фосфор.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что хлеб, в составе которого присутствуют рафинированная мука и сахар, является самым опасным. По ее словам, данный продукт противопоказан сразу нескольким категориям пациентов, в том числе, тем, у кого есть целиакия или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет.

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