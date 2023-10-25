В университетах Израиля отложили начало учебного года

Начало занятий в университетах Израиля отложено по меньшей мере до 3 декабря из-за мобилизации резервистов в армию. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Осенний семестр в израильских университетах должен был начаться 15 октября и уже откладывался до 5 ноября.

«Зимний семестр начнется во всех вузах, когда начнут освобождать призванных в резерв, но не раньше 3 декабря 2023 года», — говорится в сообщении комитета ректоров вузов Израиля.

Президент университета Бен-Гуриона в Негеве и член комитета Даниэль Чамовиц отметил, что эта дата была установлена, учитывая то, что «даже если завтра все закончится, нам нужно время, чтобы подготовить наши кампусы к учебе».

По его словам, в комитете не хотели называть конкретную цифру из-за всех сложностей, но, с другой стороны, они хотят «дать студентам некоторое представление о ясности».

До этого сообщалось, что сеть McDonald's попала под волну критики из-за войны Израиля и Палестины.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».