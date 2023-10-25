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Рабочие, которые сорвались с 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске, получат выплаты

На Сахалине пострадавшие от падения с 17-го этажа рабочие получат выплаты

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Shutterstock

В Сахалинской области пострадавшие во время строительства дома мужчины получат материальные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства.

По словам представителей ведомства, трое рабочих получат денежную сумму от работодателя на восстановление после полученных травм.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. Во время стройки мужчины упали с 17-го этажа. Двое из них упали на строительные леса, один – на землю.

В результате два человека получили серьезные травмы. Одного из пострадавших прооперировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Причина произошедшего до сих пор неизвестна. В прокуратуре региона после происшествия начали проверку.

Ранее в США дом женщины снесли по ошибке, пока она была в отпуске.

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