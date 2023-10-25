Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Послание «Пилигрима» принесло в морской заповедник Дальнего Востока

В Приморье выловили бутылку с посланием участников кругосветного путешествия

close
100%
Depositphotos

Бутылку с посланием, выброшенную в море у Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», принесло в Дальневосточный морской заповедник. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».

Российское судно «Пилигрим» отправилось в кругосветное путешествие в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела более 18,5 тысячи морских миль и побывала в 15 странах.

В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему бутылку попутного ветра.

Письмо было выброшено с судна в море в августе этого года. Его нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике. На своем пути послание преодолело более тысячи километров.

Ранее в Дальневосточном морском заповеднике начался сезон размножения ларг. Биологам в связи с новым периодом в жизни морских животных удалось сделать новые кадры. Уже удалось запечатлеть процесс вскармливания. На кадры попала также и ворона, которая хотела утащить послед после рождения маленького тюленя, ларга-мама решительно отгоняла птицу.

Ранее команда ученых из СПбГУ, Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН и Кандалакшского государственного природного заповедника доказала, что опасный для человека и других животных заразный тихоокеанский рак мидий проник в Европу Северным морским путем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий