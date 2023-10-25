Послание «Пилигрима» принесло в морской заповедник Дальнего Востока

Бутылку с посланием, выброшенную в море у Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», принесло в Дальневосточный морской заповедник. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».

Российское судно «Пилигрим» отправилось в кругосветное путешествие в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела более 18,5 тысячи морских миль и побывала в 15 странах.

В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему бутылку попутного ветра.

Письмо было выброшено с судна в море в августе этого года. Его нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике. На своем пути послание преодолело более тысячи километров.

Ранее в Дальневосточном морском заповеднике начался сезон размножения ларг. Биологам в связи с новым периодом в жизни морских животных удалось сделать новые кадры. Уже удалось запечатлеть процесс вскармливания. На кадры попала также и ворона, которая хотела утащить послед после рождения маленького тюленя, ларга-мама решительно отгоняла птицу.

Ранее команда ученых из СПбГУ, Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН и Кандалакшского государственного природного заповедника доказала, что опасный для человека и других животных заразный тихоокеанский рак мидий проник в Европу Северным морским путем.